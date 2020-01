Veel üks mädaõun. Investoritelt ligi pool miljonit kaasanud ettevõtte hädad peegeldavad puidusektori kannatusi

Mõlema projekti riskantsusest annab aimu nende oodatavad tootlused, mis mõlemad ületavad napilt 16% piiri. Seda peetakse investeerimise maailmas väga suureks tootluseks, aga ka selle võrra ohtlikumaks.

Nii ettevõtte kui ka puiduturu üldist niru seisu kirjeldab hästi nende eelmisel nädalal esitatud 2019. aasta lühiaruanne investoritele. Avaldame selle muutmata kujul:

Aasta oli väga keeruline kuna puiduturul toimus kiire hinnalangus. Aasta algusega võrreldes on osade sortimentide hinnad langenud kuni 50%. See on omakorda oluliselt vähendanud metsaomanike soovi oma metsasid majandada. Täiendavalt on lisandunud soe talv, mis on vähendanud nõudlust küttematerjalide järele. Pehme talv ei võimalda metsade majandamist kuna metsad on pehmed ning vallateed (enamus ligipääsuteedest) on kinni raskeveokitele. Sellest tulenevalt jäi ettevõtte müügikäive samale tasemele võrreldes 2018 aastaga.

Sponsor (Crowdestate keeles ettevõte, mis on investoritelt raha kaasanud - T.S) on rääkinud erinevate metsandusala inimestega: 2020 I poolaasta turul ümarmaterjalide hinnatõusu ette näha ei ole. Metsatehnika on pandud seisma. Erilist majandustegevust metsades ei toimu. Osad on oma tehnika Eestist minema viinud, osad on tehnika platsidele müüki toimetanud. Sponsor on omaltpoolt läbi viinud kulude kärped, et kohaneda uute oludega. Töötajate arvu on vähendatud 11 inimeselt 4 inimesele.

Viru Halude käibeprognoos 2020 jaanuar - aprill on kuni 20 000 eur/kuus.

Crowdestate töötab koos Sponsoriga lahenduse kallal, kuidas Sponsor toimunud muutuste mõjul edasisi laenukohustusi investorite eest täita saaks.