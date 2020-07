Veel üks minister lõi eraldi kriisimeetmete töörühma, mis peaks aitama Eestil võidelda koroonakriisi majanduslike tagajärgedega

Siem märkis, et kuigi hetkel töös olevate abinõude eesmärk on leevendada või ennetada ettevõtete likviidsusprobleeme, siis üha enam peab abinõude väljatöötamisel arvestama ka pikaajalise vaatega. „Esimese laine meetmete prioriteet oli need turule saada nii kiiresti kui võimalik, et toetada neid ettevõtteid, kes vajavad abi kiiremas korras oma tegevuse jätkamiseks juba tervisekriisi ajal,“ märks minister.

Värskelt loodud töögruppi hakkab juhtima majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi. Seni on koroonaviirusest tingitud olukorra leevendamiseks vajaminevaid meetmeid arutanud ja kehtestanud olukorra ohjamiseks loodud valitsuse kriisikomisjon, mille juhiks on olnud peaminister Jüri Ratas.