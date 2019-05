Veel üks nöök: töötajate palgad tõusevad, ent järjest enam tasemele, millelt peab rohkem tulumaksu ära maksma

Orsolya Soosaar, Eesti Panga ökonomist

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar. Foto: Arno Mikkor, Eesti Pank

Alates 2017. aastast on keskmine palk kasvanud avalikus sektoris kiiremini kui erasektoris ja see suurendab ka erasektori töötajate palgakasvu ootusi. Selleks, et ettevõtted saaksid kehvema nõudlusega kohaneda ega peaks töötajate arvu vähendama, peaks palgakasv edaspidi tõenäoliselt hoopis aeglustuma.