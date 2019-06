Veel üks vastik kogemus: miks ma pean ise Smartlynxiga võitlema, mille eest siis reisibüroo vastutab?

Kõige häirivam oli selles olukorras see, et Estravel väljendas, et nemad on ainult vahendajad. Ehk kui meil, klientidel, on mure, siis neid ei huvita. Me võtku ise Smartlynxiga ühendust. Miks reisibürood üldse kasutada?

Hetkel oleme 5* hotellis, mis on super. Kahju, et üks öö läks kaduma. Hirm on ka selle ees, kas jõuame õigel ajal tagasi.