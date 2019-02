Veerand miljonil inimesel on kuu lõpus pangakontol vähem kui sada eurot

“Eesti inimeste finantssäästudest on suur osa pangahoiustel, aga see on seletatav sissetulekute tasemega,” ütles ta. Eurostati andmetest on tulnud välja seos, et mida rikkam on riik (SKP ostujõupariteedi alusel inimese kohta), seda väiksem osa inimeste finantsvaradest vedeleb pangakontol.

Üldtingimused säästmiseks on üldistatult hea, sest tööga hõivatud inimeste arv on kümne aastaga kasvanud saja tuhande võrra. Oma rolli on mänginud ka viimaste aastate keskmise palgataseme 7 protsendine aastakasv, kuid läinud aastal sõi hinnakasv osa palgakasvust ära, jättes järgi 3-4 protsenti rohkem raha.