Veerand riigi uue aasta negatiivsest rahavoost tuleb Eesti Energia sissemaksest

Tuleva aasta riigieelarve negatiivne rahavoog on 453 miljonit eurot, sellest 191 miljonit eurot moodustavad rahaeraldised erivatesse riigi enamusosalusega ettevõtetesse, nende seas ka riigi osalus Eesti Energia investeerimisobjektide kaasrahastamisel 125 miljonit eurot, mis annab kogu negatiivsest rahavoost 27 protsenti.

See, kas Eesti Energiale tuleb järgmisel aastal raha eraldada, pole praegu veel selge, kuigi riiklik energiatootja on mõista andnud, et näiteks uue õlitehase investeerimisotsusega loodetakse lähiajal lagedale tulla.

