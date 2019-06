Veerand töötajatest ei puhka seadusega ettenähtud määral

Töölepingu seadus määrab, et töötajal tuleb kalendriaasta jooksul puhata järjestikku vähemalt 14 kalendripäeva. Hiljutine 2700 inimese küsitlemine näitas aga, et koguni neljandikul töötajatest ei olegi 2019. aastal võimalust kahte nädalat järjest puhata.

Kõige levinum põhjus, miks kahenädalast puhkust ei võeta, on töökoormus – nimelt enam kui iga kümnes töötaja (11%) tõi välja, et ta ei saa puhata järjestikku 14 päeva töökohustuste tõttu. Lisaks töökoormusele kartsid 3% töötajatest pika puhkuse tõttu palgas kaotada ja 10% ei soovinud kahenädalasest puhkusest loobumise põhjuseid täpsustada.

„Varasemad uuringud on näidanud, et tööjõupuudus sunnib tööandjaid tõstma olemasolevate töötajate töökoormust. Värske töötajate puhkuseplaanide uuring näitabki, et kahenädalane puhkus on muutumas pigem luksuseks, mida paljud endale lubada ei saa,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Uuringust selgus ka see, et käesoleval aastal on kahenädalasel puhkusel juba olnud kõigest 16% töövõtjatest. Suurem osa töövõtjatest, kes kavatsevad tänavu kaks nädalat järjestikku puhata, plaanivad puhkuse välja võtta aasta teises pooles. „Seega on teisel poolaastal töötajatel oodata veelgi suuremat töökoormust, kuna suur osa töötajatest peavad asendama ka puhkavaid kolleege,“ lisas Henry Auväärt.

Kahenädalast puhkust saavad endale enim lubada pärnakad