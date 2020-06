Veerandi Eesti lehmade lüpsmine sõltub välistööjõust, mida riik tahab tõrjuda

Põllumajanduskoja küsitluse järgi on Eesti lüpsja keskmine brutopalk 1150-1200 eurot kuus. Kodumaistes piimafarmides on jätkuvalt enamus töötajaid eestlased, kuid kaubanduskoja teatel teeb muret töötajaskonna vananemine. Näiteks oli vanusegrupi 50-70 osatähtsus põllu-, metsamajanduse ja kalanduse sektori hõives möödunud aastal 44%, samas kui käesoleva sajandi alguses oli selle vanusegrupi osatähtsus veel 33%.

"Tööjõupuudus põllumajandussektoris on fakt," väitis Roomet Sõrmus. "Põllumajanduskoja küsitlus tõi välja, et üle 40% piimakarjakasvatajatest pole kunagi töötukassa abiga suutnud farmitöötajat leida, vaid umbes veerandil põllumeestest on see mõnikord õnnestunud. Usun, et see ei näita mitte töötukassa viletsat tööd, vaid liiga väikest huvi põllumajanduses töötamise vastu," lisas ta.

"Umbes 30 senti said piimatootjad oma väärtusliku kauba eest 2008. aastal ja sarnast hinda makstakse ka kümme aastat hiljem. Vahepeal on sektor näinud kahte suurt kriisi, mil hind kolmandiku võrra madalamale kukkus," märkis Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul pole Eesti piimanduses pandeemia tõttu parimad päevad. Lisaks on piima hind paari kuuga teinud läbi korraliku languse. "Samas on põllumajandussektori tööjõukulud kümnekonna aasta jooksul 1,5 korda kasvanud - 2008. aastal olid need 116 miljonit eurot, möödunud aastal juba 174 miljonit eurot. Lüpsjate põud on osades farmides palgataseme viinud isegi kuni 1600 euroni. Uuring kinnitab sedagi, et Ukraina lüpsjatele ei maksta reeglina Eesti lüpsjatest vähem. Niisiis pole asi mitte odavas tööjõus - piisaval hulgal loomakasvatusest vaimustuvaid töötajaid pole lihtsalt võtta," lisas ta.