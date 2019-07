Vein läheb Venemaal kallimaks: valitsus otsustas aktsiisi pea kahekordistada

Venemaa peaministri pressisekretär kinnitas, et valitsus kiitis need muudatused heaks ning lähiajal esitatakse need Riigiduumale.

Maikuus avaldatud uuringust selgus, et nõudlus veinide ning kallite kangete alkohoolsete jookide järele on Venemaal selle aasta algusest langustrendis, venemaalased eelistavad need joogid asendada odavama õlle ning viinaga.

„Näeme, et üldise hinnatõusu taustal on venemaalased hakanud alkoholilt kokku hoidma. Kalleid alkohoolseid jooke- viskit ning konjakit ostetakse üha vähem ning veini asemel eelistatakse õlut,“ rääkis uuirngu läbiviija Rate&Goodsi peadirektor Roman Maister, lisades, et tänavu ei suurenenud 8.märtsil isegi vahuveini ostmine, kuigi reeglina ostetakse seda naistepäeval aktiivselt.