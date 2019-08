Vene armee loob sõja juhtimiseks oma interneti

Stabiilsed sideliinid on oluliseks lüliks sõjaliste juhtimis-süsteemide toimimisel. Selliste liinide loomiseks kasutatakse kõiki sidekanaleid. Raadio releesidet peetakse endiselt usaldusväärseks ja produktiivseks. Selliste sidekanalite loomiseks kasutatakse ka troposfääri, satelliiti ja muud tüüpi pikamaaühendusi. Erinevalt tavainternetist on need täiesti suletud kanalid. Sõjaliste sidevõrkude peamine eelis on see, et need on täiesti autonoomsed ja vastupidavad välistele mõjutustele - teoreetiliselt pole need kolmandatele isikutele kättesaadavad.

Riigikaitsekeskuses toimuvate konverentskõnede ajal edastatakse suuri kaitstud teabe vooge. Nende ajal korraldatakse videokommunikatsioon kõigi peamiste käskude ja relvade, rajoonide, laevastike ja isegi üksikute üksustega. Selleks peab signaal olema äärmiselt stabiilne ja kaitstud, kirjutas Izvestia.