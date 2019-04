Vene autotootja GAZ võib sanktsioonide tõttu haamri alla minna

Venemaa suurima kommmertssõidukeid tootva ettevõtte GAZ omanik Oleg Deripaska teatas meediale, et saatis Ameerika Ühendriikides sanktsioonide kontrollimisega tegelevale asutusele OFAC (Office of Foreign Assets Control) oma ettepanekud.

Deripaska ettepanekud lähtusid eeldusest, et GAZ võib pankrotistuda või saada riigi poolt üle võetud, mis võib kaaasa tuua töö kaotamise tuhandetele ettevõtte töötajatele.

Deripaska avaldas, et on valmis oma osalust GAZs vähendama, kuid tunnistas, et ei pea läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide võimudega kuigi paljutõotavateks.

Praegu töötab GAZ litsentside alusel, mille ta on saanud just OFAC-lt ja mis lubab teistel ettevõtetetl GAZiga koostööd jätkata. Kuid litsentsi kehtivuse lõppemisel vootavad GAZi koostööpartneried kopsakad trahvid.

Samuti Deripaskale kuuluva Rusali vastu sanktsioonid tühistati mullu detsembris, kui oligarh soostus ettevõte omanike seast taanduma. Ameeriklased lähtusid aga eeldusest, et liiga suurte probleemide tekitamine Rusalile võib kahjustada alumiiniumi turgu tervikuna.

Kuivõrd GAZ tegutseb vaid Venemaa turul, et pruugi ameeriklaste huvi problemi lahendamisel olla kuigi suur, arutles Interxax.

Samal ajal jätkab GAZ koostööd Saksamaa autotootjaga Volkswagen, pidades läbiräkimisi kaheksaks aastaks sõlmitud koostöölepingu laiendamiseks. Leping tooks kaasa Volkswageni investeeringute laienemise Venemaal.

Teisalt aga pidi GAZ lõpetama oma tehase ruumides Mercedes-Benzi kommertssõidukite kokku panemise, sest see äri sattus sanktsioonidega vastuollu.