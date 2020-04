Vene eksperdid: viis töövaba nädalat võivad kärpida riigi SKT-st 2-2,5%

Seotud lood: Putin pikendas töövaba nädala töövabaks kuuks

Rahvusliku Uurimisülikooli Kõrgema Majanduskooli Arengukeskuse hinnangul kärbib iga töövaba kuu SKT-st 2%. „See tähendab, et aasta kokkuvõttes SKT väheneb. Me pakume, et kui see kõik kestab ainult teise kvartali jooksul, võib langus olla kuni 6%. Kui kõik piirdub aprilliga, ei ole kaotused nii suured,“ ütles instituudi direktor Natalja Akindinova.

Kahju majandusele on kahju 500-600 miljardit rubla (umbes 6-7 miljardit eurot) ühe töövaba nädala kohta, hindas reitinguagentuuri Ekspert AR peaökonomist Anton Tabahh. „See on hinnang, võttes arvesse seda, et režiimid hakkavad erinevates regioonides ja omavalitsustes olema erinevad, mittekatkestatav tootmine ja infrastruktuuriettevõtted jätkavad tööd ja jaemüük teeb kassat napilt rohkemgi kui tavalisel ajal,“ selgitas Tabahh. Majanduse üldised kaotused viie töövaba nädala tõttu on konservatiivse hinnangu järgi 2-2,5% SKT-st, arvab Tabahh. Aasta kokkuvõttes on kahju siiski väiksem, sest osa kahjudest teeb tasa edasi lükatud nõudlus ja tootmise kasv teisel poolaastal, usub Tabahh.

Karantiinis aprilli puhas negatiivne mõju kärbib 2020. aastal SKT-st 1,5%, arvab Makromajandusliku Analüüsi ja Lühiajalise Prognoosimise Keskuse (TsMAKP) peadirektori asetäitja Vladimir Salnikov. Selles hinnangus ei võeta arvesse võimude kriisivastaseid meetmeid, mis osaliselt SKT kahanemise korvavad. „Kui hakatakse peatama mittekatkestatava tsükliga ettevõtteid, läheb hullemaks. Ka ekspordi kahanemine karantiini tõttu teistes riikides ei ole arvesse võetud. Kui võtta arvesse karantiin teistes riikides, siis 2% SKT-st,“ ütles Salnikov.

Sektoritest, mida karantiin kõige rohkem puudutab (vaba aeg, hotellid, restoranid, kaubandus, transport jne) tuleb umbes 20% Venemaa SKT-st, kuigi kaubandus ja transport ei ole suletud täielikult, märkis Nordea panga peaökonomist Venemaal Tatjana Jevdokimova. Kui oletada, et töö peatab ainult mittetoidukaupade jaemüük ja transpordist töötab pool, ilmneb, et aprillis peatab ühel või teisel moel töö 10% majandusest. Jevdokimova märkis, et erinevalt eelmistest kriisidest, kui epitsentris oli tootmine ja teenused pehmendasid kukkumist, on nüüd kõik täpselt vastupidi.

Palju sõltub eraettevõtlusest. „Mõned omanikud võtsid headel aastatel ettevõttest välja märkimisväärseid sissetulekusummasid muu hulgas isiklikuks tarbimiseks ja nüüd selgub, et kuu tööseisakut tähendab juba pankrotti. Paljudel tuleb nüüd panna ärisse isiklikku raha, paljud juba teevad nii,“ ütles Maksu- ja Eelarvepoliitika Ekspertkesuse juht Kirill Nikitin.