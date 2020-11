Vene endine asetranspordiminister ostis suurosaluse Kalašnikovi relvafirmas

Lušnikov on ostnud ära TKH-Invest OOO, mis omab Vene relvafirmas 75%-list osalust, kirjutab Bloomberg. Kalašnikov on üleilmselt tuntud kui AK-47 automaadi tootja. Ülejäänud 25%-line osalus ettevõttes jääb edaspidi riikliku kaitsetööstusettevõtte Rosteci kätte.

Kalašnikov ei soovi tehingu üksikasju täpsustada. Vene ajalehe Kommersant sõnul oli müüjaks Aleksei Krivorutško, Vene asekaitseminister, kes omandas Rosteci käest ettevõtte enamusosaluse 2018. aastal. Toona räägiti, et selle sammu taga oli soovi kaitsta ettevõtet USA sanktsioonide eest.

Samas on Krivorutško ise sattunud viimase kuu aja jooksul seoses Aleksei Navalnõi juhtumiga kehtestatud täiendavate EL-i sanktsioonide nimistusse, märgib Reuters. Vene relvatootja on 2014. aastast peale, mil Venemaa annekteeris Krimmi, olnud USA sanktsioonide all.

Oma oktoobrikuises aruandes ütles ettevõtetele võlareitinguid andev Expert RA, et Vene relvafirma on kasumlik, kuid väga suure võlakoormaga. Kommersandiga kõnelenud finantsturgusid tundva allika hinnangul võib värske tehingu väärtuseks olla miljard rubla ehk 10,89 miljonit eurot.

Lušnikov on aastatel 2012-2018 töötanud väga erinevatel kohtadel valitsuses. 2017-2018 oli ta asetranspordiminister. Toona vastutas ta riigi jaoks olulise tähtsusega taristuprojekti eest, mille eesmärgiks oli tagada raudtee- ja muud ühendused Krimmiga. Projekt viidi edukalt lõpule 2019. aastaks.