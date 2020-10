Vene meedia: USA-s vahistatud Venemaal suurpettuses süüdistatav Eesti kodanik saadetakse välja Eestisse

USA immigratsioonivõimud teatasid, et Lilleväli saadetakse riigis viibimise eeskirjade rikkumise eest välja Eestisse, kust ta saabus, kirjutab Kommersant, lisades, et olles müünud maha oma omandi Eestis, lendasid Lilleväli ja tema naine tänavu veebruaris Los Angelesesse. Nad elasid alguses hotellis, makstes umbes 80 dollarit päevas ja seejärel aitasid sõbrad neil üürida korteri 3000 dollari eest kuus.

Eesti pass German Hainmanni nimele lubas Lilleväljal USA-s viibida 90 päeva. Kommersant kirjutab, et mõnedel andmetel ei lasknud tal pärast seda viisat vormistada koroonaviirus.

Lisaks sellele kaebasid Lilleväljale kuulunud haldusettevõtte GL Financial Group kliendid, kellelt oli kogutud sadu miljoneid dollareid väidetavalt investeerimiseks suurtesse välismaa ettevõtetesse, Lillevälja Florida lõunaringkonna kohtusse. Kohus rahuldas hagi juunis ja otsustas Lilleväljalt välja nõuda üle 32 miljoni dollari, kirjutab Kommersant.

Kreeditoride andmetel püüdis Lilleväli nende eest põgeneda, aga USA immigratsioonivõimud vahistasid ta ja kohtu otsusega paigutati ta ühte suuremasse USA-s viibimise režiimi rikkujate vanglasse Californias Adelantos.

Venemaa siseministeerium on Lillevälja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutanud eriti suures kelmuses süüdistatavana (Venemaa kriminaalkoodeksi paragrahv 159 lõige 4). Venemaale väljaandmist pole tal karta, sest USA ja Venemaa vahel ei ole väljaandmislepingut. Viisarežiimi rikkumise eest tuleks ta aga välja saata riiki, kust ta saabus, see tähendab Eestisse, kirjutab Kommersant.

Lillevälja endised kliendid rääkisid Kommersandile, et kui Lilleväli Eestisse saabub, on asi nende jaoks isegi lihtsam, sest vaevalt keelduvad Eesti kohtud täitmast talle USA-s esitatud nõuet.

Klientide sõnul võetakse Lilleväli pärast Eestisse saatmist ilmselt vahi alla, sest ta on Interpoli kaudu rahvusvaheliselt tagaotsitav. Kreeditorid märgivad samas, et võtta pole Lilleväljalt suurt midagi, sest ametlikke varasid ei ole ta omale vormistanud ja on elanud suhteliselt tagasihoidlikult.