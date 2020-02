Vene miljonärid põgenevad Lätist

Firmad küsitlesid eelmise aasta lõpus privaatpankureid, juriste ning maksukonsultante saamaks teada, kus nende rikkad kliendid makse maksavad, pangaarveid avavad ning millesse investeerivad. Jutt käib inimestest, kelle vara väärtus on vähemalt miljon dollarit, vahendab The Bell.

Selgub, et vene miljonärid viivad oma raha balti riikidest minema- seda tunnistasid 30% uuringus osalenutest. Suurem osa neis tõdes, et jutt käib Lätist. Põhjuseks on Läti pankade soov mitteresidentidest klientidest vabaneda.

Rikkad venemaalased eelistavad oma pangaarveid hoida Šveitsis- sel on arved 98&% rikastest. Järgnevad Suurbritannia (66%) ja Küpros ( 37%).

Uuringu läbiviijad märgivad, et traditsiooniliselt populaarne Küpros kaotab rikaste venemaalaste seas oma populaarsust. Ligi 40% vastanutest tunnistas, et nende kliendid püüavad oma vara sealt ära viia. Usaldust Küprose vastu vähendas oluliselt 2013.a aastal toimunud hoiuste maksustamine, mis vallandas toona ka pangajooksu. Lisaks eelmisel aastal toimunud USA välisaktivate kontrolli komitee (OFAC) külaskäik, misjärel Küprose pangad asusid sanktsioonide hirmus venemaalaste arveid sulgema.