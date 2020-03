Vene ökonomist: Putin tegi tõsise vea

„Otsus keelduda OPECiga lepet sõlmimast oli idiootlik," ütles Aleksašenko Äripäeva venekeelsele sõsarlehele Delovõje Vedomosti. „Venemaale tehti ettepanek vähendada naftatoodangut 3 protsenti hindade stabiliseerimise nimel, millest Putin Setšini (Rosnefti juht Igor Setšin - toim) ettepanekul keeldus. Vastukaubaks sai ta nafta hinna 30protsendise languse ühe päevaga. Igaühele, kes matemaatikaga tuttav on, on selge, kui kahjulik see Venemaale on."

