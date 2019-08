Vene pangajuhi kiri vangikongist: me pesime raha läbi Eesti Danske Banki

Boris Fomin pole vene võimude silmis just soosingus. Ometi seletas ta Danske Banki Eesti filaalis toimunut. Tegelane oli aastaid Promsberbanki nõukogu esimees, mis aktiivselt tegeles aastaid kuritegeliku vene raha puhtaks pesuga. Tegemist on Venemaal toimuva suure rahapesuuurimise võtmetegelasega, kes kannab kuue aastast vanglakaristust.

Berlingske ajakirjanike poolt kirjutatud raamatus räpased miljardid räägib Boris Fomin ajast esmakordselt avalikult.

Briti rahapesuvastase võitluse ekspert Graham Barrow ütles, et uus info võib olla võimudele huvitav. Fomini sõnul kasutas organiseeritud rahapesuvõrgustik Danske Banki ligi 20 aastat.

Kogu süüd mees endale ei võta, vaid kahtlustab, et panga aktsionärid Ivan Mjasin, Oleg Belousobv ja Alksei Kulikov olid tegelikud rahapesuskeemide punujad. Kulikov ja Mjasin on varem sellised süüdistused tagasi lükanud.

„Dokumendid ja faktid näitavad selgelt, et Mjasin, Belousov ja Kulikov tegid Danske Banki Eesti filiaali ja pankadega Lätis, Leedus ja Küprosel koostööd,“ teatas Fomini advokaat. „Meil on ka maksedetailid maksete kohta, mis käisid läbi Briti pankade.“

Ta selgitas pikka firmade nimekirja, kelle kaudu raha pesti. Nende seas on ka Briti kompaniid Lantana Trade LLP ja Ergoinvest LLP, mis on seostatud nii Danske Banki kui Deutsche Banki rahapesujuhtumitega. Samuti jookseb sealt läbi IC Financial Bridge nimeline kompanii, mis on juba tuntud teiste kuritegeliku raha juhtumitega.