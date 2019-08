Venelased on kehvade majandusolude tõttu langemas kiirlaenude lõksu

Vene ametnikud muretsevad, et laenubuum võib veelgi halvendada riigi kehva majandusolukorda. Lääne sanktsioonid ja madalad naftahinnad on oluliselt nõrgendanud Vene majandust, sealhulgas rubla kurssi. Valitsuse statistika järgi elab 13% venelasi vaesuses.

Ka Venemaa president Vladimir Putin hoiatas juunis pankasid selle eest, et need annavad välja laenusid, mille tagasimaksed nõuavad 40% venelaste igakuisetest sissetulekutest ning see ainult toidab tulevast laenumulli.

Vene majandusminister Maksim Oreškin kardab juba mulli peatset lõhkemist. See aga võib Vene majanduse täielikku langusse juhtida, kui keskpank laenamisele tugevamat kontrolli peale ei pane. „Meie prognooside kohaselt lõhkeb tarbimislaenude mull 2021. aastal,” märkis ta juulis kohalikule raadiojaamale Ehho Moskvõ.

Venelaste keskmine laenukoorem on 290 000 rubla ehk ligi 4000 eurot. See on küll oluliselt väiksem summa, kui ameeriklase keskmine laenukoorem, mis küündib 38 000 dollari ehk üle 34 215 euro. Samas venelaste keskmine kuusissetulek on 670 dollarit ehk natuke üle 600 euro.

Laenukoorem on kaelas umbes 44% leibkondadest Venemaal. Alles aasta tagasi oli see osakaal 34%. Iga kaheksas laenuvõtja Venemaal maksab igakuiselt rohkem kui 50% oma sissetulekutest tagasimakseteks.