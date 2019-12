Venelased ootavad jätkuvalt seda majandusimet, mida Putin neile aasta tagasi lubas

Natuke häid uudiseid oli tema jaoks kolmapäeval avaldatud andmetes, millekohaselt on palgakasv olnud oktoobris loodetust parem. Ka kasvasid jaemüügi käibed novembris 2,3%. See sisendab lootust järgmise aasta osas. „Kõige värskem statistika näitab, et nõudlus on hakanud Venemaal taas kasvama, kuigi see ei ole veel täies elujõus,” sõnas Bloombergi analüütik Scott Johnson.

Sellest aastast pidi käivituma ka 400 miljardi dollari suurune infrastruktuuriprojektide rahastusprogramm, mis oleks samuti pidanud panustanud selle aasta majanduskasvu numbrisse, kuid programmi algus viibis, kuna nende reeglite paikapanemine, kuidas täpselt peaks sealt rahasid jagama, võttis aega. „See kõlab suure summana,” nentis Putin detsembri alguses, kui Vene auditikoja juht märkis, et selle aasta eesmärgist on umbes triljon rubla ehk 15 miljardit dollarit alakulutatud.

Ainus hea uudis, mis lõppev aasta on Vene majandusele toonud, on aeglustunud inflatsioon, mis on jääb nüüd alla keskpanga poolt prognoositud 4% taseme. Venemaalaste sissetulekute reaalse väärtuse kasv aga läheb väga visalt, hoolimata sellest, et sel aastal muudeti nende andmete kogumise metoodikat.

„Järgmine aasta näitab ära, kas Putini poolt seatud eesmärki on võimalik täita või mitte,” sõnas Moskvas asuva Nordea panga Vene majanduse analüütik Tatjana Evdokimova. „Valitsus peab tõestama, et nad suudavad rohkem taristuprojekte korraga käima lükata,” lisas ta.

Tõeks sai ka Bloombergi nädala keskpaigas tehtud ennustus, et majanduse teemal hoidub Vene riigipea seekordsel pressikonverentsil sõna võtmast. Ainus, mis ta neljapäeval majanduse kohta märkis, oli see, et Vene majandus on välisšokiga kohanenud – jutt käis sanktsioonide mõjust – ning rubla on muutunud nafta kõikumistele vastupidavamaks.