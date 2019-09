Venelased soovivad töötada neli päeva nädalas

Praegu määrab Venemaa tööseadustik, et tavaline töönädala kestus ei tohi ületada 40 tundi. Enamikus organisatsioonides töötavad töötajad esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas. Kas tööpäeva pikendatakse pärast täiendava puhkepäeva ilmumist, pole veel selge.

Töötavad venelased loovad OECD andmetel ühe tunniga umbes 23,8 dollarit sisemajanduse kogutoodangut. OECD riikide seas on madalaim määr 21 dollarit ainult Mehhikos. OECD keskmine on 52 dollarit tunnis. Lisaks on venelaste kogu tööl veedetud aeg üks pikemaid - 1974 tundi aastas. OECD riikide hulgas on see näitaja kõrgem ainult neljas riigis - Mehhikos, Lõuna-Koreas, Kreekas ja Costa Ricas.

IT-inimesed on muutuseks valmis

Neljapäevasele nädalale ülemineku üle arutades tasub arvestada Nõukogude ja Euroopa kogemustega tööaja reguleerimisel, ütles Kõrgema Majanduskooli tööhõive ja kutsealade instituudi direktor Fedor Prokopov. „NSV Liidus, kui mindi kuuelt päevalt üle viiepäevasele nädalale, ei muutunud tegelikult tööaja kestus. Vaheaegu vähendati, muud protsessid muutusid nii, et inimesed ei kannataks palga languse all. Kui nüüd tahame lihtsalt veel ühel päeval mitte töötada, siis tekib küsimus: kas töötajad nõustuvad palkade vähendamisega 20%, ” rääkis Prokopov.

Samas märkis Medvedev varem, et töönädala lühenemise korral ei peaks palk vähenema.

Samuti märkis Prokopov, et näiteks kaupluste töörežiimi muutmiseks tasub olla valmis. Euroopas on paljud neist laupäeval ja pühapäeval suletud, kuna tööaeg on 36–38 tundi. Ekspert on kindel, et sellised teenused nagu politsei, hädaolukordade ministeerium ja elektrivõrguettevõtted pole kindlasti valmis töönädalat lühendama. Pideva töö tagamiseks on vaja uusi töötajaid ning Venemaa on lähedal tööjõupuudusele.

Valitsusasutused võivad olla heaks platvormiks neljapäevase eksperimendi jaoks, ütles Business Russia asepresident Nikolai Ostarkov. Just selles valdkonnas on töökorraldusprotsessid sageli ebaefektiivsed, mistõttu töötavad ametnikud mõnikord viis päeva nädalas 12–13 tundi. Lisaks ei pea te tegelema tööandjate vastuväidetega, kes võivad tõenäoliste kaotuste tõttu katsele vastu seista.

Mõnes ettevõttes on neljapäevane nädal mitteametlikult juba kasutusel, näiteks IT valdkonnas. Mõnes tööstuses on üleminek ebapraktiline, teistes on mugavam üle minna tunnitasule.