Venemaa 4-päevase töönädala plaani tagasilöök: üle 60% tööandjatest langetaksid töötajate palka

Rabota.ru küsitlusest selgub, et paljude tööandjate hinnangul ei tähenda töönädala lühendamine, et proportsionaalselt väheneks ka töökoormus. Üle poolte vastajatest ehk 54% usub, et neljapäevase töönädala rakendamisel tuleb töötjatel ka vabadest päevadest lisa näpistada, et oma tööülesannetega hakkama saada. Kuid vabadel päevadel tehtud ületunnitöö eest on töötajatele lisatasu valmis maksma vaid 21% tööandjatest. 12% vastanutest on valmis sellisel juhul andma vaba aega. Suurem osa ettevõtetest ehk 44% vastanutest ei kavatse vabadel päevadel töötamist kuidagi kompenseerida.

Septembris Venemaa töösturite ja ettevõtjate liidu läbiviidud uuringus oli enam kui 80% vastanutest arvamusel, et neljapäevasele töönädalale üleminek ei ole vajalik ning majanduslikult õigustatud. Selles küsitluses osales 420 suur- ja väikeettevõtete esindajat.

Ettevõtjate hinnangul võib töönädalat lühendada, kui tootlikkus kasvaks ilma palgatõusuta ning õnnestuks tehnoloogiat uuendada.