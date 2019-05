Venemaa alustab suurte katsetustega. Kas Kaliningrad saab hakkama Balti elektrivõrgust väljalülitamisel?

Baltimaade eesmärk on sünkroniseerida oma elektrisüsteem Kesk-Euroopa omaga aastaks 2025. Venemaa on ettevalmistuselt kiirem. Aastaga on valminud Kaliningradi kolm uut elektrijaama, mis peaks Venemaa enklaavi muutma energiasõltumatuks. Selgus saabub varsti, sest reedel hakkab Kaliningradis kolme päevane katsetus. Baltimaades jälgitakse huviga Kaliningradi eksperimenti.

„Kui Kaliningradi väljumistest õnnestub, siis me saame kindlasti öelda, et Kaliningradi oblast ja tema elektrisüsteem töötab sõltumatult Baltimaade elektrisüsteemist,“ ütles Elergingi juht Taavi Veskimägi.

Kaliningradi elektrivõrk kuulub nõukogude ajal ehitatud Brelli võrku, mis katab Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti ja Leedu. Tänu sellele on Kaliningrad olnud sisuliselt osa Venemaa elektrivõrgust.

Järgmisel nädalal võib see sõltuvus lõppeda.

„Me oleme olukorras, kus meie jaoks on riskid kasvanud,“ lausus ta. „Me oleme Venemaast sõltuvad, aga Venemaa enam meist ei sõltu.“

Kui Eesti president Kersti Kaljulaid käis Moskvas kohtumas Venemaa presidenti Vladimir Putininga, siis olevat Putin olnud üllatunud elektrivõrdu desünkroniseerimise teemast.

„Ma ütlesin, et elektrivõrgu ühendused on ehitatud 1960ndatel ja vajavad olulist uuendamist,“ märkis Kaljulaid siis pressikonverentsil. „Meil on odavam ja lihtsam töötada Lääne suunas.“