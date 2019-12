Venemaa amet hoiatab: kalamari on ohtliku bakteriga nakatunud

Seevastu konservante kalamarjas ei ole leitud. „Kalamari on oma näilise lihtsuse juures väga keeruline toode,“ toonitas Borissov.

Roskontrolli juht märkis ka, et salatitesse lisatav heeringas on väga madala kvaliteediga. See on aga halb, ses heeringat süüakse peamiselt ilma kuumtöötlemata.

Jonova omakorda tõi välja, et soolakala liigne tarbimine on kahjulik. Samuti tuleb vaadata valmiskujul ostetavate salatite valmistamise kuupäeva ning salatid kiiresti ka ära tarbida. „Salatid tuleb ära süüa uusaastaööl, mitte seda kauem säilitada,“ soovitas arst.