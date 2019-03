Venemaa arengupanga Ungarisse kolimine pani Euroopas häirekellad helisema

Toimetas: Kaja Koovit RUS 7

Ungari peaminister Viktor Orban. Foto: Scanpix/ BERNADETT SZABO, REUTERS

Moskvas tegutseva arengupanga peatne sisenemine Ungari turule on äririikide diplomaadid ärevusse ajanud, sest nad kardavad, et Brüsseliga üha suuremasse vastasseisu sattunud riik sõlmib tihedamaid sidemeid Kremliga, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.