Venemaa automüük seiskus

Märtsis müüdi Venemaal 160 000 uut sõiduautot.

Esimese kvartali kokkuvõttes müüdi praktiliselt sama palju autosid kui aasta tagasi, kuid number saavutati turuosaliste oluliselt suurema pingutusega, sest nõudlus on aastatagusest väiksem, selgitas Euroopa äriliidu (AEB) autotootjate komitee esindaja Igor Šraiberg.

Varem ei välistanud Šraiberg müükide langust seoses maksutõusu ning USA sanktsioonide karmistumisega. Selle aasta algusest kerkis Venemaal käibemaks 20 protsendini.

Märtsikuine kasv sai tema sõnul teoks tänu sellele, et riigi toetusega osteti eelarvelisi autosid. Programmidele „Esimene auto“ ja „Pereauto“ on märtsi algusest eraldatud kolm miljardit rubla (40,9 miljonit eurot), mis on varasematest toetussummadest kolm korda vähem. Programmis saavad osaleda autod, mille hind on kuni miljon rubla ning mis peavad olema toodetud Venemaal.

Ettevõtte Rolf arendusdirektor Vladimir Mirošnikov märkis, et kaubamärkide struktuurile programmil erilist mõju ei ole. Lisaks hoiatas ta, et programm võib juba lähikuudel ammenduda, nii et toetusega odavat autot soetada soovijatel tuleks kiirustada.

Venemaa autodiilerite liidu juht Oleg Moseejev prognoosib, et autoturg jääb langusesse ka esimese poolaasta kokkuvõttes. Tema sõnul töötab edasilükatud nõudluse faktor. 2012.-2014. aastal auto soetanutel on aeg need uute vastu välja vahetada, kuid inimesed veel harjuvad käibemaksutõusust põhjustatud uute hindadega.