Venemaa automüük tegi ajaloo suurima kukkumise

Autotootjate liidu juht, Porsche Russlandi peadirektor Thomas Sterzel selgitas, et Moskva, Peterburi ning suurema osa regionaalsete edasimüüjate salongid olid terve kuu suletud ning 12. maist alustasid tööd vaid tehnokeskused.

Selle aasta viie kuuga on Venemaal müüdud 478 135 autot. Seda on aastatagusest 25,7% vähem. Sterzeli sõnul on klientide arv nüüd hakanud veidi kasvama, sest Moskva müügiesinduste uksed on juunist avatud. Samas on Peterburi müügiesindused 14. juunini suletud.

Mais telliti laiatarbeautosid rohkem ka veebikeskkonnas. Nagu kinnitas Aviloni juht Andrei Pavlovitš, said kliendid aru, et neil lihtsalt ei ole teist võimalust. Sama olukord oli ka kallimate auto puhul: Audi tellimused kasvasid mais aprilliga võrreldes 72% ning Mercedese tellimused 50%.

VTB Kapitali analüütik Vladimir Bespalov lausus, et kui traditsiooniliselt on mai automüügis kesine kuu, siis sellel aastal oli olukord teine: aprilliga võrreldes kasvas müük 61%. Analüütiku sõnutsi vähenevad müügid ka järgnevatel kuudel, kuid väiksemas mahus ning juuliks prognoosib ta turu languseks vaid 30%.

Turu täielik taastumine võtab aga veel kaua aega ning abi võiks Bespalovi sõnul olla riigipoolsest toetusest. Valitsus eraldas Venemaa autotööstuse toetuseks riigieelarvest 20,5 miljardit rubla. Autolaenude toetuseks plaanitakse eraldada 7 miljardit rubla. Sterzeli kinnitusel peaksid toetused aitama autoturul teisel poolaastal taastuda.