Venemaa autotööstuse lipulaev tõstab kõikide Ladade hinda

Venemaa autoturg kasvas aastatel 2017 ja 2018, kuid selle aasta aprillist on toimunud langus. Selle aasta 11 kuu kokkuvõttes on automüük eelmise aasta sama ajaga vähenenud 2,8% ning müüdud on 1,58 miljonit autot.

Ladal on seni õnnestunud müügilangust vältida: 11 kuu kokkuvõttes kasvas ettevõtte müük 1%. Kokku müüdi 326 654 Ladat.

Ladal on Venemaa autoturul 20,7% turuosa.