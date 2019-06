Venemaa autotootmise lipulaev ei ole varsti enam avalik ettevõte

Ettevõtte teatel on samm rekapitaliseerimise plaani tulemus, mille on heaks kiitund ettevõtte ainus aktsionär Alliance Rostec Auto BV. Sammu eesmärk on ettevõtte efektiivsem juhtimine.

Nimemuutus vabastab AvtoVAZi ka info avaldamise kohutusest.

Otsus jõustub, kui muudatus ka äriregistris kajastub.

Renault ja Rostehi ühisfirma Alliance Rostec Auto B.V. andis eelmisel aastal teada, et ostab AvtoVAZi väikeaktsionärid välja ning selle tulemusena sai Alliance Rostec Auto B.Vst autotooja ainus aktsionär. Septembris teatas ettevõte ka plaanist aktsiad börsilt minema viia.