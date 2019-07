Venemaa AvtoVAZ tõstab sel aastal juba kolmandat korda hinda

Hinnatõusu kinnitasid väljaandele kolme edasimüügifirma juhid. Autotootja ise keeldus kommentaaridest.

Baasvarustusega Granta sedaan hakkab augustist maksma 449 900 rubla ( 6416 eurot) ehk hinnatõus on 1,1%. Vesta sedaani hind kerkib 1,2% 606 900 rublani (8655 eurot). Xray hind aga tõuseb 0,8% 614 900 rublani (8768 eurot). Nii seisab diileritele autotootja poolt saadetud uues hinnakirjas.

Lada mudelite seas kõige kallima auto sedaan Vesta Sporti baasvarustusega mudeli hind kerkib 0,7% 1 021 900 rublani ( 14 573 eurot).

See on aasta algusest juba kolmas kord, mil Lada hinnad tõusevad. Jaanuaris tõusis kõikide mudelite hind umbes 3% ja juulis kallinesid osad mudelid keskmiselt umbes 1% võrra.

Kuna juulis oli hinda just tõstetud, tuli augustikuine hinnatõus diileritele ootamatult. „Klientidelt tuleb kindlasti negatiivne reaktsioon, hinnatõus on juba süstemaatiline,“ tõdeb üks edasimüüja. Samas teine kolleeg on rahulik ning usub, et keskmiselt 6000 rubla (86 euro) suurune hinnatõus müügile küll mõju ei avalda.

Esimesel poolaastal kasvas Lada müük Venemaal eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3% ning uue omaniku leidis 174 186 autot. Samas juulis vähenes müük mullusega võrreldes 2% ning müüdi 30 768 autot.

Kogu Venemaa sõiduautode turg vähenes samal ajal vastavalt 2,4% ja 3,3%.