Venemaa dumpinghinnaga elekter tambib Ida-Virumaad täiesti karistamatult

Kui valmib Valgevene uus tuumajaam, siis Leedu on lubanud sulgeda piiri Venemaa põhiterritooriumilt Valgevene kaudu tulevale elektrile. Selles olukorras on Kösteri sõnul võimalik, et Läti ja Eesti lepivad omavahel kokku, et Vene elekter saab siseneda Läti hinnapiirkonda ning Vene elektrile saab kehtestada tasu meie võrkude kasutamise eest.

„Aga seda ei otsusta Elering üksi. Seda saame teha vaid koostöös Läti süsteemihalduriga. Töö tasu kehtestamise osas veel käib,” lisas Köster.

Eesti Energia võrdles riigi käitumist jaanalinnu pea peitmise taktikaga, samal ajal kui Venemaal toodetud elektrit ostetakse sisse samas mahus siinsete tootmisvõimsustega.

„Küsimus on selles, et investeeritud on siia palju raha, et meie õhk oleks puhas ja meil tuleks võimalikult vähe tolmu korstendest välja,” rääkis Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja. „Ja kui me nüüd investeeringud seiskame sellepärast, et meie omahind on tunduvalt kõrgem kui Vene elektril ja nemad saavad tulla vabalt siia turule, olemata investeerinud Euroopa nõuetesse ühtegi senti, siis me käitume nagu jaanalind, et paneme pea liiva alla ja arvame et probleem on lahendatud.”

Kaldoja nägemuses lahendaks olukorra Venemaa elektrile kehtestatud maks, mis võtaks arvesse siinsete tootjate poolt keskkonnahoidu tehtud investeeringuid.

„Me näeme lihtsalt tulemust ja peame kisa tegema. See lõpeb sellega, et Eestil on lõpuks nii sotsiaalne kui maksuprobleem,” selgitas Kaldoja. „Kui me praegu maksame CO2 pealt aastas 200 miljonit eurot maksusid, siis sellele lisaks veel 200 miljonit eurot teisi makse ja oleme nõus, et võtame odavamat elektrit vastu ja loobume maksudest, mida Eesti riik saab.”