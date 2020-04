Venemaa gaasimonopoli pöördunud elu ja uus reaalsus: tarned Euroopasse vähenesid kolmandiku võrra

Veebruariks kärpis Gazprom juba korra keskmise ekspordihinna prognoosi 175-185 dollarini 1000 kuupmeetri eest. Kuid ekspordimahtude vähenemisest juttu ei olnud. Toona kinnitas ettevõtte ekspordi eest vastutav asejuht Jelena Burmistrova, et uut korrigeerimist enne aprilli ei tule, sest seda ei tehta enne esimese kvartali tulemuste hindamist.

Eelarves oli varu- 200 dollarilise 1000 kuupmeetri hinna ja 45 dollarilise nafta hinna korral oleks see 676,5 miljardit rubla. Kui aga keskmine müügihind langeks 170-180 dollarini 1000 kuupmeetri eest, väheneks likviidsusvaru 100 miljardi rubla võrra.

Sooja talve tõttu jäid Euroopas gaasivarud rekordiliselt kõrgeks: veidi vähem kui 60 miljardit kuupmeetrit, mis on 55% maksimaalsest võimalikust. Ka nafta tuletistehingute hind on langenud mitmete aastate madalaimale tasemele: Hollandi TTFil kõikusid need juba mitu nädalat 80-85 dollari tasemel 1000 kuupmeetri eest ning 1.aprillil kukkusid suisa 76 dollari tasemele.

Selle aasta ametlikke uusi prognoose Gazprom avaldanud ei ole. „Esimene kvartal on küll läbi, kuid turu statistikat veel ei ole,“ teatas Gazpromi pressiesindus Vedomosti küsimusele vastuseks, kinnitades, et ettevõte keskendub lepingutega võetud kohustuste täitmisele ja klientide nõudluse rahuldamisele. Nagu kirjutab Vedomosti, võib see olla seotud määramatuse ja ebakindluse suurenemisega Euroopa gaasiturul.

Normaaltingimustes võiksid madalad hinnad tähendada, et energiatarbijad hakkavad eelistama maagaasi. Kuid seni ei ole Euroopa ametlikku statistikat ega ka hinnangut selle kohta, kuivõrd võib koroonaviiruse pandeemia energiatarbimist vähendada.