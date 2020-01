Venemaa hakkab teravilja väljavedu piirama

Dokumendi ehtsust kinnitasid ajalehele kaks suurte teraviljafirmadega seotud inimest.

Kava kohaselt puudutavad piirangud, nisu, rukist, otra, kaera ning maisi, sest just need teraviljad on olulised Venemaa siseturu jaoks. Piirangud ei puuduta seemnevilja.

Venemaa põllumajandusminister ütles mullu detsembris Kommersandile, et riik võib rakendada teravilja väljaveo ajutisi piiranguid. „Need piirangud võiks rakendada vaid äärmise vajaduse korral ning lähtudes turuolukorrast,“ rääkis minister Dmitri Patrušev.

Vedomosti märgib, et Venemaal juba kehtib üks teravilja väljaveo piirang- eksporditollid nisule, kuid praegu on tollimaks null.

Mullu juulist kuni 19.detsembrini eksportis Venemaa põllumajandusministeeriumi andmetel 23 miljonit tonni teravilja. Varasemate prognooside kohaselt peaks teraviljaeksport selle aasta esimesel poolaastal suurenema ning võib ületada eelmise aasta vastavat näitajat.

Põllumajandusministeeriumi prognoosi kohaselt peaks 2019/ 2020 hooaja teraviljaeksport olema 45 miljonit tonni, sellest 36 miljonit tonni peaks andma nisu.