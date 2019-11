Venemaa ja Donbassi „rahvavabariikide” vahelised rahavood on pandud liikuma Lõuna-Osseetia kaudu

Rahandus siiski eksisteerib, sest sularaha on ju olemas – Vene rublad. Igal sammul on vahetuspunktid, kus neid rublasid saab vahetada eurodeks ja dollariteks. On isegi olemas „DRV Vabariiklik Keskpank” ja varsti ilmub ka teine pank, „piiratud vastutusega ühing” Lõuna-Osseetia pangandusasutuse filiaali näol, vahendab Spektr.

Täielik finantskontroll kehtestati „rahvavabariikides” alles 2017. aasta kevadel, kui Kiiev kehtestas Ukraina kontrolli alt väljas olevatele territooriumidele transpordi- ja kaubandusblokaadi. Selleks ajaks Ukraina panku „rahvavabariikides” enam ei olnud, aga miljonid inimesed said jätkuvalt palka, pensioni ja sotsiaaltoetust grivnades, mis kanti üle pangakaardile.

Siis töötas Donetskis edukalt finantsäri, mis seisnes Ukraina kaartidelt sularaha kättesaamises. Kogu aeg Ukraina kontrollitavale territooriumile raha välja võtma sõita on tülikas. Niisiis võeti kuni kümneprotsendise vaheltkasuga raha kaartidelt internetipanga abil ja maksti kohapeal välja. Selleks käisid rahavahetajad Ukraina või Venemaa poolel raha automaatidest välja võtmas. Miinuseks oli see, et vahendajatele tuli anda oma kaardi täielikud andmed ja võis petta saada.