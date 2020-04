Venemaa ja OPEC jõudsid kokkuleppele suures naftatoodangu kärpes

Mais ja juunis kärbitakse toodangut kümne protsendi ehk umbes kümne miljoni barreli võrra, et tõsta hindu. Pärast seda plaanitakse hakata kärpeid leevendama kuni 2022. aasta aprillini, kirjutab BBC.

OPEC+, mis koosneb OPECi liikmetest ja nende liitlastest, sh Venemaa, pidasid tunde kestnud läbirääkimisi neljapäeval.

Enne kohtumist kutsus USA president Donald Trump OPECit ja Venemaad maailma naftatoodangut 15 protsendi võrra kärpima.

Saudi Araabia ütles eelmisel kuul, et on valmis tootmist vähendama, aga seda vaid juhul, kui ka teised seda teevad. Kuna Venemaa nende tingimustega märtsi alguses nõus ei olnud, katkes ka nende neli aastat kestnud tootmiskokkulepe ning vallandus hinnasõda.

Kuu aega tagasi oli Venemaa rahul, sest hinnalanguseega kahjustati USA naftasektorit. Riigi naftafirma Rosneft juht ning Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane Igor Setšin sai ettekäände OPECi kokkuleppest taanduda ning püüda turuosa suurendada.

Praeguseks on aga Venemaa oma naftale ostjate leidmisega hädas ning väljavaade, et nafta hind jääb pikemaks ajaks 20 dollari tasemele on ka Venemaa valitsusjuhid Kremlis närviliseks teinud.