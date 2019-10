Venemaa kirjastaja ostis Eesti e-raamatute väljaandja enamusosaluse

Äriregistri kannetest ilmneb, et Moskvas registreeritud OOO Litres on saanud ettevõtte osanikuks 23. augustil. Alates on 27. augustist kuulub ettevõtte juhatusse lisaks Ain Lausmaale ka Sergei Anurjev.

„Meil on mitmeid arendamise plaane ja ise ei suuda nii palju investeerida,“ põhjendas uue suuromaniku kaasamist EDRK juhatuse liige Ain Lausmaa, kelle sõnul on neil ka väljapoole Eestit laienemise plaane. Praegu ollakse tegevad Leedus ning üritati ka Lätti laienemist.

Lausmaa sõnul oli OOO Litres kaasamine mõlemapoolne soov, sest koostööd tehti juba varem. „Hakkasime erinevaid teemasid arutama ja jõudsime sellise lahenduseni,“ rääkis Lausmaa, mööndes, et kuna suuromanik tegutseb idapiiri taga samas vallas, siis sinnapoole neil laienemise plaane ei ole. „Proovime Eestis asjad valmis saada ja Baltikumis, siis vaatame väljapoole,“ rääkis Lausmaa.

Täpsemaid arenguplaane Lausmaa avaldama ei soostunud. „Praegu on ehitamise hetk. Räägime siis, kui midagi valmis oleme saanud,“ lausus ta, lisades, et see hetk võiks saabuda uue aasta teisel poolel.

Küsimusele, kas Venemaa kapitali kaasamine võimlaike probleemide ees hirmu ei tekitanud, vastas Lausmaa: „ Meil on kõik normaalselt kulgenud ja komplikatsioone ei ole olnud. Me ei tegele mitte poliitika, vaid äriga“.

Ain Lausmaa ettevõttele Lavigo OÜ ning Janari Lage firmale Proosa Press kuulub kummalegi 19,39% EDRKst. Pille ja Priit Maide ettevõttele PP ja Partnerid kuulub EDRKst 8,23% ning Aivar ja Merit Berzini firmale Vestman Energia 2%.