Venemaa kriis paneb mitmed riigid väga raskesse olukorda

See aga tähendab, et mitmed endised Nõukogude Liidu vabariigid satuvad erineval määral majandusraskustesse. Mõnda puudutab see vähe, kuid on ka suuri ohvreid.

Venemaal töötavad endiste liiduvabariikide kodanikud saadavad tavaliselt aastas kodumaale 13 miljardit dollarit. Venemaal töötamine on viisavaba. Rahavool hakkab koomale tõmbama, sest Moskva ja Peterburg kehtestasid koroonaviiruse tõkestamiseks liikumispiirangud. Ehitused seisavad ja taksoga ei sõideta.

Tänavu võib kodumaale saadetav raha väheneda 30-40 protsenti, ennustas M&G Investmentsi arenevate turgude analüütik Eldar Vakhitov.

Väga suures sõltuvuses Venemaal töötavate inimeste rahast on Tadžikistan ja Kõrgõstan, kus Venenmaalt rahasaadetised moodustavad vastavalt 33,9 ja 29,7 protsenti majanduse kogutoodangust.

Armeenias on see number üheksa, Usbekistanis 8,1, Moldovas 4,2, Gruusias 3,6 ja Aserbaidžanis 2,3 protsenti majanduse kogutoodangust.

„Venemaalt rahasaadetisi pole võimalik asendada,“ ütles Vakhitov Bloombergile. „Need riigid peavad kasutama oma reserve või paluma IMFilt abi.“

Lisalöögiks on rubla nõrgenemine dollari vastu, mis on suurem raha saavate maade vääringute kursilangusest.

Migrantide seas populaarne Venemaa elektrooniliste maksete ettevõte Unistream teatas, et juba märtsis vähenesid aastaga maksed 30 protsenti.

IMF laenab Kõrgõstanile 121 miljonit dollarit, et riik saaks katta osaliselt 400 miljoni suurust välismaal töötavate inimeste rahasaadetiste puudujääki.

Tõenäoliselt on palju paremas seisus on Usbekistan, kuna võlatase on madal. Lisaks on abiks suured valuuta- ja kullareservid.

Tõenäoliselt saab kõige valusamalt pihta endistest liiduvabariikidest vaeseim Tadžikistan. Selle riigi dollarivõlakirjade tootlus on juba üle 16 protsendi, sest investorid on üha murelikumad riigi maksevõime suhtes.