Venemaa lükkas OPECi ettepaneku tagasi: nafta hind kukkus järsult

Nafta hinnad kukkusid selle järel kümme protsenti ja tõid kaasa hirmu 2014. aastale sarnaneva hinnalanguse ees, mil Saudi Araabia ja Venemaa võitlesid turuosa pärast USA kildnafta tootjatega, kes ei osalenud toodangu kärpimise kokkulepetes, kirjutab Reuters.

Brenti nafta on tänavu kaotanud umbes kolmandiku oma hinnast ja langenud 45 dollarile barreli eest, mis on madalaim alates 2017. aastast. See on pannud naftast sõltuvad riigid ja mitmed ettevõtted suure surve alla.

„Alates 1. aprillist pole OPECil ega OPECisse mittekuulujatel piiranguid," ütles Venemaa energiaminsiter Alexander Novak pärast kõnelusi OPECi peakorteris.

OPECi ministrid tegid neljapäeval ettepaneku naftatootmist drastiliselt vähendada seoses majanduse aeglustumisega uue koroonaviiruse puhangu tõttu.