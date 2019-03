Venemaa majandusele ennustatakse kiiret langust

Ülevaates märgitakse, et veebruaris langes koondindeks СОИ, mis muuhulgas lubab prognoosida majandusarengus toimuvat, langes -2,9 protsendi tasemelt -3,9 protsendi tasemele ning on juba neljandat kuud negatiivne.

Analüütikud märgivad, et tervikuna on Venemaa jätkuvalt riskitsoonis. Vaatamata sellele, et nafta hind tegi veebruaris eelmise aasta lõpus toimunud languse lõplikult tasa, on töötleva tööstuse uute tellimuste vähenemisega seotud riskid jätkuvalt kõrged. Majandusteadlased seostavad neid riske sisenõudluse jätkuva nõrkusega, mis suurendab oluliselt negatiivsete stsenaariumite tõenäosust.

Analüütikud märgivad, et vaatamata negatiivsele prognoosile ei ole langus siiski vältimatu. Nii langes koondindeks 2012. aastal veelgi madalamatele tasemetele, kuid majanduslangust sellele ei järgnenud.

Veebruaris teatas Venemaa statistikaamet Rosstat teatas, et Venemaa sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas eelmisel aastal 2,3% ehk viimase kuue aasta rekordilises tempos.

Lenta-ru kirjutab, et see teade ei tekitanud aga sõltumatutes ekspertides optimismi selle aasta majanduskasvu väljavaadete osas. Nende hinnangul jääb majanduskasv tänavu 1,3 protsendi tasemele. Ka Venemaa majandusministeerium ootab selleks aastaks 1-1,3% tasemel majanduskasvu.