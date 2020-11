Venemaa miljardäride varast on tänavu haihtunud pea 30 miljardit dollarit

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Vagit Alekperov. Foto: Scanpix, REUTERS

Selle aasta algusest on kõige rikkamate venemaalaste vara kahanenud 27,6 miljardi dollari võrra, kirjutab The Bell Bloombergi miljardäride indeksi andmetele tuginedes. Kõige suurema kaotusega on pidanud leppima, Lukoili üks omanik Vagit Alekperov, kelle vara on vähenenud 8,5 miljardi dollari võrra kokku 13,8 miljardi dollarini.