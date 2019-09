Venemaa oligarh Deripaska andis The Timesi, The Telegraphi ning The Nationi kohtusse

Kohtu pressiteenistuse selgitusel andis Deripaska oma maine taastamiseks 13.septmebril hagi Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited ja The Nation Company LLC vastu, vahendab Vedomosti. Kuulamisi kohtuasjas toimunud ei ole.

Deripaska esindaja selgitas Vedomostile, et hagi on seotud tema suhtes kehtestatud sanktsioonidega. Esindaja sõnul on USA sanktsioonide kehtestamisel tuginenud vaid kolmele ajaleheartiklile, mis avaldati enam kui 10 aastat tagasi. „Neis artiklites on Deripaska suhtes erinevaid konkurentide süüdistusi, aga ka kuulujutte ja väljamõeldisi. Need süüdistused ei leidnud kunagi kohtus kinnitust ega vasta tõele,“ rääkis esindaja.

Kuna kaebaja on Venemaal, siis peab asja arutama Venemaa kohus, selgitas Forward Legali advokaat Danil Buharin, lisades, et ei ole oluline, et väljaandjad on välismaa ettevõtted.

Eelmise aasta aprillis kehtestas USA sanktsioonid Deripaska ning tema kaheksa ettevõtte suhtes ning need kanti Specially Designated Nationals’i nimekirja. Sinna nimekirja kuulujad ei tohi USAsse siseneda, nende varad USAs on blokeeritud ning USA ettevõtted ei tohi nendega äri ajada. Selle aasta jaanuaris vabanes kolm ettevõtet ( En+, UC Rusal ja Evrosibenergo) sanktsioonidest, sest Deripaska loobus kontrollist nende ettevõtete üle

Vedomosti kirjutab, et aprillis vaidlustas Deripaska USA rahandusministeeriumi sanktsioonid Washingtoni kohtus. Maikuus avaldas USA rahandusministeerium materjalid, millega enne miljardärile sanktsioonide kehtestamist tutvus. Nende seas olid The Timesi, The Telegraphi ja The Nationi avaldatud artiklid.