Venemaa on maailma suurim kullaostja

Seejuures oli suurim ostja Venemaa, kirjutab Bloomberg. Kui palju täpselt Venemaa keskpank kulda on ostnud, agentuur ei avalda.

Teine suur kulla kokkuostja on Hiina rahvapank. Hiina püüab oma varasid diversifitseerida ning USA dollarist loobuda.

Esimest korda viie aasta jooksul suurendas oma kullareserve ka Equador. Lisaks on aktiivsed kulla ostjad ka Kasahstan, Türgi, Katar ja Kolumbia.

Peamiselt on kulla kokkuostjad riigid, mis tahavad oma sõltuvust dollarist vähendada. Peamiselt on need riigid, millel on Lääne-Euroopa riikidest väiksemad kullavarud.