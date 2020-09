Venemaa on seekord võimalikeks sanktsioonideks paremini valmis

Isegi kui sanktsioonid kehtestatakse, võib nende mõju jääda tagasihoidlikumaks kui 2014. aastal Venemaa karistamine sanktsioonidega Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukrainas rahutuste õhutamise eest. Viimast pole Venemaa omaks võtnud.

Seekord on Venemaa sanktsioonideks paremini valmis, kirjutab Reuters.

Kui 2014. aasta algul ulatusid Venemaa valuutareservid 509,6 miljardi dollarini, siis need kahanesid 2015. aasta aprilliks 360 miljardi dollarini. 11. septembril ulatusid reservid 591,8 miljardi dollarini.

Lisaks lasi Venemaa keskpank 2014. aastal rubla kursi vabalt kõikuma, mis aitab siluda välisšokkide mõju Venemaale.

Venemaa valitsus võtab nafta hinnatõusul tõusu osa endale. 2017. aastal jõustusid Venemaal uued eelarvereeglid. See tähendab, et igasugune tulu, mis saadakse kallimast naftast kui 42,40 dollarit barrelist, suunatakse riigi tuludesse. Kui nafta hind on madalam, müüb Venemaa välisvaluutat rubla toetamiseks.

Venemaa vähendas oluliselt sõltuvust välisturgudest. Välismaalt laenu võtmist on vähendatud ja rohkem võetakse laenu siseriiklikult. Venemaa välisvõlg kahanes kuue aastaga 30 protsenti, 477 miljardi dollarini. 2014. aasta algul ulatus välisvõlg 729 miljardi dollarini.

Venemaa on vähendanud sõltuvust USA dollarist. Kui 2013. aasta lõpus oli Venemaa valuutareservidest 45,4 protsenti USA dollaris, siis läinud aasta lõpuks oli USA rahvusvaluuta osakaal kahanenud 24,5 protsendini. Venemaa suurendas Hiina raha osakaalu, kus oli 2019. aasta lõpus 12,3 protsenti reservidest. Venemaa armastab ka kulda. Väärismetallis oli 2014. aasta algul 40 miljardit dollarit, kuid tänavu septembris juba 144,6 miljardit dollarit.

Venemaa on leidnud rahvusvahelistele süsteemidele oma lahendusi

2014. aastal kartis Venemaa, et Visa ja Mastercard piiravad nende kaardiomanike välismaised makselahendusi. Selleks lõi Venemaa oma kaardimaksete süsteemi MIR.

Kuna Euroclear ja Clearstream võivad Venemaa sealt välja lülitada, loodi oma finantstehingute kliiringuasutus. Rahvusvahelistes arveldustes kasutatava SWIFTi asemel lõi Venemaa oma alternatiivse pangandusteadete edastamise süsteemi.