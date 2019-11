Venemaa opositsioonipoliitik paljastab: Putini sugulase elu- kirjade järgi miljardär, aga elab hurtsikus

Mihhail Šelomov on ajakirja Forbes miljardäride nimekirjas. Miks ta nii rikas on? Sest ta on Putini sugulane.

Otsiti, kus ta elab. Talle kuulub 12,5 protsendine osalus kindlustusseltsis Solgaz ja kaheksa protsenti Bank Rossija aktsiatest.

Selgub, et Forbesi Venemaa rikaste esisajasse kuuluv inimene elab päris tagasihoidlikes oludes. Ajakirjanikud ja fotograafid sõitsid vaatama, kuhu ta on sisse kirjutatud. Tegemist on hurtsikuga. Ajakirjanikud rääkisid naabritega, ja avastasid, et meie vahva miljardär elab jätkuvalt selles majas, mille juures on välipeldik. “Meil on nii tagasihoidlik miljardär,” rääkis Navalnõi.

“Oletame, et keegi kasutab Putini nõbu, et vormistada tema nimele mingisuguseid varasid,” räägib Navalnõi. “Kes see küll võiks olla, kes kirjutab mehe arvele miljardi dollari eest varasid. Kes saaks üldse ära kasutada Putini nõbu? Mina ei tea, kas need on Putini varad või mõne Putini sugulase omad, tütre või naise omad. Ta on nagu selline ajutine varade omanik.”

“Mäletate andekat tšellist Sergei Rolduginit? Äkki tekkis talle maksuvabad firmad viie miljardi dollariga,” jätkas Navalnõi. “Raha tuli VTB pangast, Rosneftist ja teistest riigiettevõtetest. Pole kahtlust, et tegemist on Putini rahadega.”