Venemaa peatas Valgevene naftaga varustamise

Tarnekatkestus algas juba 1. jaanuaril, mis sundis Valgevene naftarafineerimistehaseid tööle miinimumvõimsusel, teatas Valgevene riiklik naftakompanii Belneftekhim. Vene uudisteagentuur Tass teatas, et mujale Euroopasse voolab nafta Valgevenet läbiva Družba kaudu probleemivabalt. Valgevene territooriumil naftatorujuhet haldav Gomeltransneft Družba ei vastanud Bloombergi ajakirjaniku kommentaaripalvele.

Nii Venemaa kui Valgevene riigipead püüdsid kuni viimase hetkeni kompromissi leida, kuid see ei õnnestunud.

Tüliõunaks on Valgevene võetavad transiiditasud ja nafta kogus Valgevene rafineerimistehastele. 24 miljonist tonnist naftast, mida Venemaa on tarninud Valgevenele, läheb 18 miljonit tonni rafineerimistehastesse ja ülejäänud re-eksporditakse. See annab Valgevene riigieelarvele täiendavat tulu eksporditasude näol. Valgevene Venemaale naftasaaduste reekspordiluba lõppes läinud aastal.

Nüüd otsib Belneftekhim võimalust sõlmida leping alternatiivse naftatarnijaga, olgu see siis Venemaalt või mujalt.

Samal ajal survestas Venemaa Ukrainat gaasitarnte katkestamisega, kuid esmaspäeva õhtul jõuti kokkuleppele.