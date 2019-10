Venemaa prognoosib naftaajastu peatset lõppu

Venemaa uue, 2035. aastani toimiva energiastrateegia eelnõu kohaselt saavutatakse 20 aasta pärast maailmas nafta tarbimise tipptase, mida seostatakse taastuvate energiaallikate laialdase kasutamisega. Vajadus nafta järele hakkab vähenema pärast 2025. aastat.

Kuni tänavuni pole Venemaal nafta nõudluse pikaajalise vähendamise probleemi peaaegu tõstatatud. Riigi naftatööstust varitsevate ohtude hulgas mainiti sagedamini teiste suurte naftavarudega riikide, eriti Ameerika Ühendriikide ja Saudi Araabia poolsest ülepakkumist.

Venemaa nafta- ja gaasivarude ammendumist peeti samuti pakiliseks ohuks. Nii hoiatas Lukoili president Vagit Alekperov 2008. aastal, et tootmine riigis on jõudmas staganatsiooni ja mõne aasta pärast see väheneb. Hiljem tegid sarnaseid prognoose ka teised eksperdid ja naftatööstuse esindajad. Vaatamata kõikidele hinnamuutustele jätkas naftatootmine Venemaal kasvu ja viimase kümnendi jooksul on see kasvanud peaaegu 15%.

Riigiduuma energeetikakomisjoni esimees Pavel Zavalnõi juhtis esmakordselt tähelepanu üleilmse naftatarbe vähenemisele tänavuse aasta alguses Vedomostile antud intervjuus. Ta ütles, et kogu must kuld on vaja kiiresti kaevandada ja müüa, sest hiljem ei vaja seda keegi. Saadud vahendeid tuleb kasutada majanduse põhjalikuks ümberkorraldamiseks ja toorainel põhinevast majandusmudelist eemaldumiseks. Nüüd on idee jõudnud valitsuse strateegia tasemele, ehkki seni pole vähimatki märki sellest, et naftatööstuse ringkondades keegi sarnast lähenemist jagaks.