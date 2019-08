Venemaa Raudteed tellis kahekorruselised luksusvagunid, mille kupeedes on spordisaal ja dušš

Lähiajal jõutakse uute vagunitüüpide projekteerimisdokumentatsiooni koostamisega lõpule ja alustatakse proovivagunite tootmist nii katsetamiseks kui ka sertifitseerimiseks, rääkis rääkis ettevõtte Transmashholding peadirektori asetäitja Aleksandr Lošmanov rahvusvahelises raudteesalongis PRO // Dvizhenie.Expo.

Vaata RIA Novosti pilte uutest vagunitest.

Vagunitesse disainitakse erilised lastrkupeed, kus on mängud, raamatud ja nukud.

"2020. aasta esimeses pooles anname kliendile üle selliste vagunite partii," lisas Lošmanov.

Tema sõnul lisandub uutesse vagunitesse lisapinda, kuhu on võimalik paigaldada kohvi või suupistete müümiseks müügiautomaadid või korraldada lastetoad.

"Eeldame, et nendes vagunites saab isegi väikese spordisaali sisse seada. Teise korruse sõitjate peamistest erinevustest: ülemistel riiulitel on rohkem ruumi," ütles ettevõtte esindaja.

Loshmanov rõhutas, et rahvusvaheline meeskond on uue disaini kallal tööd lõpetamas.

"Tulemuseks oli suurepärane kujundus. Usume, et reisijatele see peaks tõesti meeldima, sest see on kujunduse kardinaalne muutus," lisas ta.

Kokku tellis Venemaa Raudteede tütarettevõte Transmashholdingilt 2025. aastani 3,7 tuhat vagunit rohkem kui 3 miljardi euro eest. Lepinguga nähakse ette eri tüüpi ühe- ja kahekorruseliste vagunite tarnimine.