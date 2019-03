Venemaa riigifirma plaanib 72 miljardi rubla eest uue kontori ehitada

Peakontori hoone peaks kerkima Moskvas Riia vaksali lähedale.

Ühtse hoone ehitamise plaani on ettevõte mõlgutandu juba aastaid, kuid konkreetse projektini jõuti alles nüüd ning see kannab nimetust „RŽD-City“, rääkisid Vedomostile mitmed ettevõtmisega kursis olevad allikad.

Kogu ettevõtmine läheb maksmaumbes 72 miljardit rubla (992,5 miljonit eurot), milles Venemaa Raudteed ise katab sellest 10%, ülejäänud osa kasatakse arendajalt ning pankadelt.

„RŽD-city“ üldpind saab olema 450 000 m2. Seda on rohkem kui Moskva ärikeskuses asuvatel kahel Föderatsiooni kõrghoonel.

Venemaa Raudteedel on nii enda omanduses kui ka renditud hooneid Moskvas umbes 50, nii et uue maja ehitus oleks sihtotstarbeline. Ettevõtte ametliku kommentaari kohaselt algab uue peakontori ehitus alles siis, kui see annab ettevõttele selge majandusliku kasu.

2018. aastal oli Venemaa Raudteede puhaskasum esialgsetel andmetel 34,8 miljardit rubla ja käive 2,37 triljonit rubla. Aastaks 2025 plaanitakse kasumit suurendada enam kui viis korda ning käivet peaagu 50%.

Uue maja ehitus võtaks aega vähemalt viis aastat.