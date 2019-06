Venemaa tahab Moskva lähistel asuva linna 140 miljardi eest õigeusu Vatikaniks muuta

Moskvast 70 km kirdes asuv linn on asutatud 1742. aastal külade liitmise teel. Linna tähtsaim vaatamisväärsus on Troitse-Sergi suurklooster, mis on vene õigeusu kiriku keskus.

Ajalehel oli võimalus tutvuda 300-leheküljelise A3 formaadis kavaga, mis kirjeldab suurejoonelisi Sergiev Posadi arendusplaane: alates transporditaristust kuni meditsiinikeskuste ja uute muuseumide ehituseni. Linnavõimud hindavad projekti maksumuseks 120-140 miljardit rubla (1,7- 1,9 miljardit eurot). Võrdluseks kõikide Venemaa linnade heaolukos anti föderaaleelarvest kahe aasta jooksul vaid umbes 50 miljardit rubla.

Sergiev Posadi ajaloolise osa taastamist ning arendamist nii vaimse, kultuurse kui turistikeskusena toetab ka patriarh Kirill. Nii kinnitab riigiduuma saadik Sergei Pahomov, kes kohtus patriarhiga 1017. aastal.

Konsultatsioonibüroo Strelka kasseeris asjaga kursis oleva allika sõnul strateegia ning rea lisadokumendide eest kinnisvaraarendusega tegelevalt riigifirmalt Dom. Rf sisse 300 miljonit rubla (4,1 miljonit eurot). Avalikult see dokument kättesaadav ei ole.

Strelka välja töötatud projekti kohaselt ehitatakse Sergiev Posadi kesklinn praktilsielt täielikult ümber ning jagatakse kaheks osaks: vaimseks ning administratiivseks. Kontseptsiooni autorid kirjutavad, et maailma religioonikeskused tegutsevad tänapäeval avatud mudeli kohaselt. Näiteka tuuakse välja Vatikan, Jeruusalemm ja Meka.