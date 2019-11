Venemaa teeb uue katse oma nafta hinna üle kontrolli haarata

Spimexi kaks eelmist sarnast katset on läbi kukkunud: esmalt 2006. aasta katse müüa Rebco (Venemaa nafta) tulevikutehinguid New Yorgi börsil ning kümme aasta hiljem prooviti välja tulla Uurali tulevikulepingutega, mille vastu ei olnud aga piisavat huvi. „Proovisime, tulime turule, aeg möödus ja nägime, et see ei lenda,“ tõdes Simpexi juht Aleksei Rõbnikov. Põhjusena tõi ta välja, et kõik oli juba valemiga harjunud ning tehing tekitas hinnariske.

Uues projektis suudetakse hinnaarvutustesse kaasata mitte ainult kauplejaid, vaid ka tootjaid. Olemasolevad meetodid seovad Venemaa peamise ekspordiartikli Uurali nafta Brentiga, millele aga hinnaagentuurid määravad allahindluse. Rõbnikovi sõnul naftafirmad selles hinna määramise protsessis sisuliselt ei osale, kuid nemad tahavad Venemaa naftafirmad osalema tuua. Oksjoniformaat loob konkurentsivõimelise keskkonna ning ka hind peaks tootjate jaoks paremaks kujunema.

Majandusleht kirjutab, et Venemaa samm on osa laiemast trendist, kus naftat tootvad riigid proovivad saada suuremat kontrolli selle üle, mis hinnaga and naftat ekspordivad. Rõbnikovi sõnul tehakse tihedat koostööd Dubai kaubabörsiga, kus sarnaste oksjonitega alustati 2015. aastal.