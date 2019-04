Venemaa üks rikkamaid naisi hukkus lennuõnnetuses

Natalia Fileva oli S7 omanik alates 90ndatest ning lennufirma on kasvanud suurimaks lennukompaniiks riikliku Aerofloti järel. Tema abikaasa Vladimir Filev on ettevõtte tegevjuht. Saksa meedia vahendas, et lennukis oli kolm inimest - reisijatena Fileva ja tema isa ning piloot - kes olid teel Saksamaale Prantsusmaalt, Cannes'ist.

S7 ehk PJSC Siberia Airlines on Novosibirskis asuv lennufirma, mille lennukipargis on pea sada liinilennukit, Fileva lendas väikese, kuuekohalise eralennukiga Epic LT. Veel ei ole selge, mis õnnetuse põhjustas.

Fileva vara väärtus on Forbesi hinnangul 534 miljonit eurot, mis tähendas, et ta oli Venemaal rikkuselt neljas naine.